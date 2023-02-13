Mahsur kalan cenaze, ekiplerin 24 saat aralıksız yolu açmasıyla defin edilebildi

Onlarca mezar açıldı, aynı aileler ve komşuları yan yana defin edildi

Onlarca mezar açıldı, aynı aileler ve komşuları yan yana defin edildi

Iğdır'dan deprem bölgesine kavurma için hayvan desteği

Iğdır'dan deprem bölgesine kavurma için hayvan desteği