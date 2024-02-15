Mahsur kalan küçükbaş hayvanlar AFAD kurtardı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan küçükbaş hayvanlar AFAD kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnhisar ilçesi kırsalında kayalıklarda mahsur kalan ve bir vatandaşa ait olan 2 küçükbaş hayvan Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışması sonrası, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden mahsur kaldıkları kayalık bölgeden kurtarıldı. Kurtarılan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

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MDK
MDK