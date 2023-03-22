Mahya Işıkları, bilim sohbetleriyle Ramazan boyunca Petrol Ofisi'nin katkılarıyla yayınlanacak

Toplumsal refah ve kalkınmada önemli bir rol oynayan bilim, bu yılki Ramazan ayında da Petrol Ofisi’nin katkıları ve Sunay Akın’ın anlatımıyla hazırlanan Mahya Işıkları serisinde izleyicilerle buluşacak. Mahya Işıkları, Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de jeolojiden yapay zekâya, biyolojiden felsefeye, arkeolojiden kentleşmeye kadar pek çok önemli konunun uzman isimlerinin katılımıyla yayında olacak.

Petrol Ofisi ve Sunay Akın iş birliğiyle yayınlanacak Mahya Işıkları video serisi 4. yılında da Ramazan ayının her günü yayında olacak. Yapılan açıklamaya göre; bu yıl, 1800’lü yılların sonunda Darülfünun’da Mehmet Münif Paşa’nın bilim insanlarını konuk ederek gerçekleştirdiği sohbetlerden esinlenerek kurgulanan "Mahya Işıkları" serisiyle Ramazan Sohbetleri modern dünyada da hayat bulacak.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Doç. Dr. Meltem Alparslan, Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Prof. Dr. Bengi Semerci, Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Dr. Öğr. Üyesi Altan Armutak gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla Türkiye’nin ve dünyanın mercek tuttuğu önemli konular, 29 bölümlük video serisinde masaya yatırılacak. Jeolojiden yapay zekâya, biyolojiden felsefeye, arkeolojiden kentleşmeye kadar pek çok önemli konuda Sunay Akın’ın soruları ve konukların anlatılarıyla gerçekleşecek sohbetler, Petrol Ofisi ve Sunay Akın’ın sosyal medya hesaplarından Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de yayınlanacak. Seri, Petrol Ofisi’nin video paylaşım platformu kanalları üzerinden 23 Mart itibariyle izlenebilecek.