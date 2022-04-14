Mail yoluyla mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 3'ü Afrika kökenli 10 gözaltı

İstanbul'da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonlarda, 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.04.2022 13:04
  • Güncelleme: 14.04.2022 14:30
Mail yoluyla mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 3'ü Afrika kökenli 10 gözaltı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonlarda, 3’ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bazı şirketlerin mail trafiğini zararlı yazılımlarla takip edip ödemelerin gerçekleşeceği anda araya girerek para transferinin farklı bankalara aktarılmasını sağlayan ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon lirayı aşkın dolandırıcılık vurgunu yapan uluslararası bir şebeke tespit etti. Şebekenin elebaşının Nijerya uyruklu B.B.E. olduğu ve dolandırıcılık ağının 7 Türk üyesinin bulunduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 12 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık parasının gönderildiği hesap sahibi olan 7 şahıslar yakalandı. Emniyet ekipleri, yakalanan şüpheliler ile yaptıkları incelemelerde, dolandırıcılık paralarını teslim ettikleri şahıslarla birlikte toplamda 7 Türk uyruklu zanlıyı gözaltına alırken, dolandırıcılıktan elde edilen paraların teslim edildiği Nijerya uyruklu 3 şahıs daha tespit edildi. İlk etapta Nijerya kökenli dolandırıcıların 2’si yakalandı. Sorguya alınan zanlılardan, firar konumda bulunan ve çetenin Türkiye sorumlusu olarak tespit edilen Nijerya Uyruklu B.B.E.’ye ulaşıldı. Dolandırıcılık şebekesi lideri E.’nin Türkiye’den kaçacağı istihbaratını alan emniyet ekipleri, kara ve hava hudut kapılarında önlem aldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Nijeryalı lideri, ülkesine kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3’ü Nijerya uyruklu toplam 10 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet kart kopyalamaya yarayan cihaz, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

6
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

DAHA FAZLA
Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı