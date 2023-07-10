Makam odasında silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar

Sapanca Belediye Başkanı’nın makamında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Özcan Özer’in, Teleferik yönetim kurulu üyesini yanına çağırdığı esnada şüphelinin odaya girerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Kayıplara karışan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 11.45 sıralarında Sapanca Belediyesi Başkanı’nın makam odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özer, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sapanca Teleferik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Burhan Ö.’yü makamına çağırdı. Bu esnada, Burhan Ö. ile aralarında tehdit ve hakaretten dolayı mahkemelik olduğu öğrenilen E.Ö., makam odasına girdi. İkili arasında yaşanan tartışma esnasında çok sayıda suç kaydı bulunan E.Ö. isimli şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile Burhan Ö.’yü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burhan Ö., Sapanca İlçe Hastanesine, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırının ardından yaşananlar kamerada

Olay yerinden kaçan saldırganın ise birçok suçtan kaydı bulunduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, başkanlık makamında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yaralı Burhan Ö.’ye sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahale anları ise saniye saniye kaydedildi.

Sapanca Belediyesi de proje ortakları konumunda yer alıyor

Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabinle hizmet vermeye başlayan Sapanca Teleferik, Haziran ayının sonunda hizmet vermeye başlamıştı. Yap-işlet-devret modeliyle inşası yapılan projede ilçe belediyesi de proje ortakları konumunda yer alıyor.