'Makamın Değil, Sahada Beraber Olmanın Gücüne İnanıyorum'

Sahada, Halkın İçinde Yönetim

Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede yerel yönetim anlayışının masa başından değil, sahadan şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Makamın değil, sahada beraber olmanın gücüne inanlardanım.”

Vatandaşlarla birebir temas kurmanın ve sorunları doğrudan yerinde dinlemenin önemine dikkat çeken Balcıoğlu, mahalle ziyaretlerinin bu anlayışın en somut yansıması olduğunu belirtti.

Çayırderelilerle Samimi Buluşma

Çayırdere Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri Başkan Balcıoğlu’na hem taleplerini iletti hem de mahallelerine dair beklentilerini paylaştı. Ziyarette sıcak ve samimi bir ortam oluşurken, karşılıklı fikir alışverişi dikkat çekti.

“İyi Ki Varsınız”

Ziyaretin ardından bir teşekkür mesajı paylaşan Başkan Balcıoğlu, Çayırderelilere şu sözlerle seslendi:

“Çayırdere’de bugün muhtarımız Güldal Oktar’la birlikte kıymetli mahalle sakinlerimiz ile bir yandan çayımızı yudumladık, bir yandan talep ve isteklerini dinledik. Samimi sohbetleri, içten karşılamaları için hemşehrilerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”

Başkan Balcıoğlu’nun mahalle buluşmalarıyla Silivri’nin farklı noktalarında vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam edeceği belirtildi.