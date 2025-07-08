Makarnalık buğdayın fiyatı arttı ekmeklik aynı kaldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında geçen hafta makarnalık buğdayın tonu önceki haftaya göre 390 lira arttı. Ekmeklik buğdayın fiyatı ise aynı kaldı.

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.

30 Haziran-4 Temmuz haftasında ekmeklik buğdayın tonu 13 bin 200 liradan açıldı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 920 lira olarak gerçekleşti. Bu ürünün önceki hafta ortalaması da aynı fiyatta olmuştu.

Makarnalık buğdayın tonu ise 30 Haziran-4 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 390 lira artarak 13 bin 510 liraya çıktı. Bu fiyatla makarnalık buğday yine Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatına ulaşmış oldu.

Arpanın tonu 70 lira ararak 11 bin 80 liraya ulaştı.

Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları, makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, a?rpada ise 11 bin lira olarak açıklanmıştı.