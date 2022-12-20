Makas atınca cezayı yedi, 'Bu sokaktan artık yayan geçerim' dedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğunlukta bulunan okullar caddesinde aracıyla makas atan sürücüye bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen sürücü "Artık bu sokaktan yayan geçerim" diyerek tepki gösterdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, okulların güvenliğini sağlamak için devriye attıkları sırada 16 AHD 387 plakalı otomobilin makas attığını fark etti. Polis ekipleri, yoğun ihbarlara konu olan aracı durdurdular. Yunus ekipleri, trafik ekiplerini çağırdılar. Sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme (makas)" suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen sürücü M.Ç. (19), "Artık bu sokaktan yayan geçerim" dedi.