Makaslayan tırın sürücüsü çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda hasar meydana gelirken, sürücü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.

Makaslayan tırın sürücüsü çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda hasar meydana gelirken, sürücü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.

Kaza, D-100 Karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı uyruklu M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı. Tır ağaca çarparak durabilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören tırın sürücüsü, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.