Makine Mühendisliği Bölümü kalitesini tescilledi

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) üyesi MÜDEK, İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Türkçe ve İngilizce programlarını akredite etti.

Mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan MÜDEK, yaptığı akreditasyon değerlendirmeleri sonrası İstanbul Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün eğitim kalitesini tescillemiş oldu.

“Akreditasyon başarılarına bir yenisini ekledik”

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) ve Washington Accord (WA) üyesi MÜDEK, kendi alanlarında uzman ve mühendislik eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçtiği değerlendiricilerle ziyaretler gerçekleştirdi. MÜDEK’in belirlediği değerlendirme ölçütlerine göre yapılan ziyaretlerde, İstanbul Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü akreditasyon için gereken koşulları başarıyla yerine getirdi. Akreditasyon başarılarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz.”