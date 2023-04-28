Makineye kolunu kaptıran işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.

Makineye kolunu kaptıran işçi yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. CNC makinesinde çalışan Ömer Ö. (54), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu makineye kaptırınca kolu parçalandı.

Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan işçi, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.