MAKUT'un gönüllü kardeş ekibi Mamak Belediyesinde

Deprem bölgesinde Mamak Belediyesi ekibi ile dirsek dirseğe çalışan AFAD gönüllüleri, Başkan Murat Köse’yi ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Mamak Belediyesi, deprem bölgesine ekipleri ile çıkarma yaparak Hatay’da çalışmalar gerçekleştirdi. Enkazdan 19 vatandaşı sağ çıkaran Mamak Arama Kurtarma Timi’ne (MAKUT) AFAD gönüllüleri de eşlik etmişti. Gönüllü ekip arama kurtarma çalışmalarının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi ziyaret etti. AFAD gönüllüleri, başarılı bir arama kurtarma çalışması yürüten MAKUT’a termal kamera teslim etti.

Mamak Arama Kurtarma Timi, termal kamera enkaz altında canlı arayabilecek. Enkazın altına salınan ve canlı olup olmadığını kontrol edebilen termal kamera 30 metre ila 50 metre arasında görüntü alabiliyor.

“Biri değil hepsi kahraman”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisini ziyaret eden MAKUT’un kardeş AFAD gönüllü ekibine teşekkür ederek “Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında ter döken, insan üstü çaba gösteren tüm ekiplere, STK’lara, gönüllülere minnettarız. Mamak Arama Kurtarma Timi de depremin ilk gününden itibaren çalışmalarına başlamış, Antakya’da 19 vatandaşımızı enkaz altından çıkarmıştı. MAKUT’a eşlik eden AFAD gönüllülerimiz bugün bizleri ziyaret etti. Ben kendilerine tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü onlara canlarını hiçe sayarak insanlarımızı enkaz altından kurtarmayı başardı. Onların biri değil, hepsi kahraman” diye konuştu.