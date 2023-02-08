Malatya'da depremin 3. gününde gece çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 3. gününde en çok yıkımın yaşandığı şehirler arasındaki Malatya'da 3. gece çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Malatya'da depremin 3. gününde gece çalışmaları havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 3. gününde en çok yıkımın yaşandığı şehirler arasındaki Malatya’da 3. gece çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem sonrası ciddi yıkım meydana geldi. Türkiye depremden sonra tek yürek olurken çalışmalar aralıksız devam ediyor. Malatya’da da ekipler enkaz altındaki binalarda moloz yığınları arasından canlıları kurtarmak için çalışıyor. Yıkık binaların görüntüleri ise izleyenlerin yüreğini burkuyor