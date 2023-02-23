Malatya'da dışarıda kalan Süheyla teyzeye polis sahip çıktı

Malatya’da deprem nedeniyle evi hasar gören ve dışarıda kalan 85 yaşındaki alzheimer hastası Süheyla teyzeye polis ekipleri sahip çıktı.

Kahramanmaraşlı depremlerde evi hasar gören ve yakınlarına ulaşamadığı için dışarıda kalan 85 yaşındaki alzheimer hastası Süheyla Ş.’yi (85) Kışla Caddesi’nde fark eden polis ekipleri, karakolda bir süre misafir etti. Üzerinde kimlik çıkmayan yaşlı kadının yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgilerine ulaşılırken, Süheyla Ş. irtibat kurulan yakınlarına teslim edildi.