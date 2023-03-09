Malatya'da konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

Başakşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan konteyner kentin ilk etabında çalışmalar tamamlandı. 76 depremzede aileye yuva olacak konteynerler oturuma hazır hale getirildi.

Başakşehir Belediyesi’nin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzedelere yönelik hizmetleri devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı. Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi.

Cuma günü AFAD’a teslim edilecek

Eşyalarıyla birlikte hazırlanan ve 76 aileye yuva olacak konteynerler cuma günü AFAD yetkililerine teslim edilecek. Çevresi çim ve çit uygulamasıyla kapatılan konteyner kentte çocuklar için oyun parkı da hazırlandı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konteyner kente bin 396 konteyner kurulması hedefleniyor.