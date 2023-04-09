Malatya'da konteynerler depremden etkilenen çocuklar için renklendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hissedildiği illerden biri olan Malatya’da kurulan konteynerler, depremden etkilenen çocuklar için renklendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği illerde depremin izlerinin silinebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde de yer alan Fresh Ankara grubundan genç sanatçılar, depremzede çocuklara moral verebilmek için Malatya’daki konteynerleri ağırlıklı olarak sprey boya ile yapılan "grafiti" sanatı ile renklendirdi.