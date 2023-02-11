Malatya'daki depremde enkaz altında kalanların kurtarılmasının görüntüleri ortaya çıktı

Depremin yıktığı illerden biri olan Malatya’da arama-kurtarma ekiplerinin zamanla yarışarak enkazdan canlı vatandaşları çıkarma anları kameralara yansıdı. Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkazın metrelerce altında verdiği kurtarma mücadelesi yer aldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin etkilediği illerden biri olan Malatya’da yıkılan binlerce binadaki enkazda arama-kurtarma çalışması aralıksız sürüyor. Büyük afetin üzerinden 6 gün geçerken, geride kalan saatlerde arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında zamana karşı yarıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hopa Arama Kurtarma ekipleri ile Van Edremit Belediyesi ekiplerinin depremin 3. günü Zaviye Mahallesi’ndeki bir apartmanda enkaz altına canlı kalan kişileri çıkarmak için verdiği mücadelenin görüntüleri nefesleri kesti.

Arama-kurtarma ekiplerinin kameraları tarafından kurtarma anlarına ait görüntülerde, enkazın altında kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Abdul Muhammed’e ekiplerin ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştıkları yansıyor.

Enkaz altında kalarak yardım çığlığında bulunan çocuğa moral vermek içinde mücadele eden kurtarma ekipleri, çocuğun yanı sıra Walaa Al Sheikh (28), Rama Şeyh (24) ile üç aylık bebeği ve Fetva Şeyh’i (50) de aynı binanın enkazından sağ olarak kurtardı.