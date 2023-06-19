Malatya'dan dönen Psikososyal Destek ekibine başarı belgesi verildi
Psikososyal destek amacıyla deprem bölgesi Malatya'da görevlendirilen Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi.
Psikososyal destek amacıyla deprem bölgesi Malatya’da görevlendirilen Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Kırklareli İl Müdürü tarafından, depremzedelerin yaralarını sarabilmek için Malatya’ya gönderilen 11. Grup Psikososyal Destek ekibi Kırklareli’ne döndü. Asrın felaketi sebebiyle Malatya iline psikososyal destek amacıyla görevlendirilen Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü personeline, Vali Birol Ekici tarafından Başarı Belgesi takdim edildi.