Malatya'dan gelen depremzede aile Trabzon'daki yakınlarının yanına yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası depremzedeler bulundukları illeri terk ederek Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki yakınlarının yanlarına veya kendilerine il valilikleri tarafından gösterilen barınma noktalarına yerleşiyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. Depremi bölgedeki milyonlarca kişi gibi Malatya’da yaşayan Gezer ailesi de yaşadı. Gezer çifti 3 çocuğu ile birlikte depremin hemen sonrasında Trabzon’dan gelen yakınları tarafından araçla alınarak Trabzon’un Sürmene ilçesine getirildi. Aslen Trabzonlu olan ve 15 yıldır Malatya’da yaşayan Songül Gezer, yaşadıkları o korku dolu anları anlattı. Gezer, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde okuyan Trabzonlu yeğeni Nurhan Sekban’ın da kendilerinde misafir olarak bulunduğu sırada depremi yaşadıklarını belirterek “Ben Trabzonluyum. 15 yıldır Malatya’da yaşıyordum. İlk gece olan deprem bizi yataktan savurdu. Deprem durduğu anda bulunduğumuz evi terk ettik. Deprem sonrası evimizin yanındaki okula sığınmıştık. Gündüz olan ikinci deprem sonrası okul yıkılıyordu. İkinci deprem ilk depremden daha kötüydü. İkinci deprem sonrası evimize bile bakamadan Trabzon’a döndük. Allah kimseye böyle bir acı ve korku yaşatmasın” dedi.

Oğulları Arda, Kerem, Ömer ve eşi ile birlikte Trabzon’a gelen ve aslen Malatyalı olan Oktay Gezer “13. katta oturuyorduk. Çok kötü sallandık. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Devletimiz büyük. Allah devletimize zeval vermesin” derken, okullar tatil olunca teyzesinin yanına tatile giden ve depremi yaşayan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Nurhan Sekban ise “Gece deprem olunca bir anda dışarı fırladık. Biter diye düşündük ama sabaha kadar eve giremedik. Gündüz depremden sonra okula sığındık ama sonra gündüz depremden sonra oraya da giremedik. O anı yaşamak çok kötüydü. Deprem bölgesindeki illere ailelerinin yanına giden arkadaşlarımdan haber alamıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Belediye Başkanı Rahmi Üstün aileyi ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileğinde bulundu, her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiler.