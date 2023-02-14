Malatya'nın altyapısını VASKİ onarıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Malatya için seferber olan Van ekibi, yaraların sarılması için her alanda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda ekipler şehrin zarar gören su ve kanalizasyon altyapısını da onarıyor. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri öncelikle depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadır kentler ve hizmet veren binaların su ve altyapısını onarırken, tankerle su taşıma, basınç aracı ve enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyor.