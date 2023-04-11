Malatyalı bakkal, depremde yıkılan ekmek teknesine ŞOK Marketler sayesinde yeniden kavuştu

Depremde 21 yıllık ekmek teknesi bakkalı yıkılan Malatyalı Abdullah Öcüt’ün sesine kulak veren ŞOK Marketler, depremzede esnafa destek elini uzattı. Öcüt, ŞOK’un kurduğu konteyner bakkal sayesinde yeniden işine kavuştu. “Saray Gıda” isimli dükkanıyla Öcüt, şimdi konteyner kent içinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Yaşanan büyük deprem felaketinin vurduğu kişilerden biri de Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Saray Mahallesi’nde 21 yıldır bakkallık yapan 4 çocuk babası 60 yaşındaki Abdullah Öcüt idi. Öcüt’ün, sayesinde çocuklarını büyüttüğü, 2 çocuğunu okutmaya devam ettiği ekmek teknesi depremde yıkıldı. Enkazın başından ayrılmayan ve yıkılan bakkalından başka geliri olmayan Öcüt’ün çaresizliğini duyunca harekete geçen ŞOK Marketler, hemen depremzede esnafla iletişim kurarak kendisine destek olmak istediklerini ifade etti. ŞOK Marketler’in desteğiyle Öcüt’e konteyner kent içinde bir konteyner bakkal kuruldu. Depremde evini ve işini kaybetmiş bir vatandaş da “Saray Gıda” isimli bakkalda Abdullah Öcüt ile beraber çalışmaya başlayarak yeniden iş imkanına kavuştu.

Konuyla ilgili mutluluğunu dile getiren Abdullah Öcüt, "21 yıllık emeğimin, 4 çocuğumla ailemi geçindirdiğim ekmek teknemin tamamı enkazın altında kalmıştı. Elim kolum bağlanmıştı. Konuyu duyan ŞOK Marketler’den bir yetkili beni arayarak bana destek olmak istediklerini anlattı. Allah razı olsun hepsinden. Depremde çok can ve mal kaybettik ama çalışmaya devam etmek, evimize ekmek götürmek zorundayız. Yeni açılan konteyner bakkalımız ile bana bu imkan yeniden verildi. Hem de buradaki vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dükkanda benimle birlikte bir depremzede de çalışıyor. Bundan sonra o da benim oğlum sayılır. Beraber çalışıp kazanıyoruz” diye konuştu.