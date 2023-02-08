Malatyalı depremzedeler Samsun'a getirildi

Malatya yaşanan deprem sonrası evleri enkaza dönen bazı Malatyalı vatandaşlara Samsun’daki oteller kapılarını açtı. Yaşanan acı durumu anlatan Malatyalı vatandaşlar, durumun çok kötü olduğunu ve Malatya diye bir şehir kalmadığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden 10 il etkilendi. Etkilenen bu illerin arasında olan Malatya’da da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük afet sonrası ise Türkiye’nin dört bir yanından yardım tırları depremzedeler için yola çıktı. Samsun’da ise 4 otel depremzede vatandaşlara kapılarını açtı. Malatya’da evlerin yıkılan 80 kişilik kafile Samsun’a geldi. Depremzedeler burada otellere koordineli bir şekilde yerleştirildi.

Yaşanan acı durumu anlattılar

Malatya’dan Samsun’a gelen depremzede Ekrem Arı(61), "Malatya’da evlerin çoğu yıkıldı. Hayat tamamen durdu. Elektrik, su, gıda yok. Burada arkadaşım vardı. Onu aradım ve bize bir otobüs gönderdi. Biz 50 kişi geldik. Buradaki bir otelin sahibi yolda gelirken beni aradı ve oteli hizmetimize sınırsız açtıklarını söyledi. Yemeklerimizi verdiler. Samsun halkı bizi çok memnun etti. Binalarımız yıkıldı. Oturulacak durumda değildir. Kolonlar patladı. Malatya’da ayakta duran binaların çoğunun kolonları yıkılmış durumdadır. Halk sokaklarda. Arabanın içlerinde yatanlar var. Sokaklarda ateş yakıyorlar. Bundan 2 yıl önce hafif olmuştu. Şu an Malatya’da hayat durdu. Yaşanacak bir hayat yok. Malatya diye bir şehir yok artık” dedi.

“Diğer yardıma muhtaç olan insanların da bu şekilde faydalanmasını istiyoruz”

Depremzede Özlem Arı(38), “Malatya şu anda çok kötü durumdadır. Yerle bir oldu. Ekmek, su, mazot yok. Herkes perişan durumdadır. Herkesten yardım istiyoruz. Sağ olsun buradaki insanlar bizi ağırlıyor. Malatya harabe durumdadır. Ayakta bile gözükse binalar bitti her şey. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir felaket olmadı. Çok şükür biz sağ salim çıktı. Duvarlar hep önümüze çıktı. Biz evimizden zorla çıktık. Hayatı kaybedenler oldu. Kardeşimin evi tamamen yıkıldı. Akrabalarımın evi de tamamen yıkıldı. Buradaki insanlardan Allah razı olsun. Sıcak yemeğimiz ve sıcak odamız var. Diğer yardıma muhtaç olan insanların da bu şekilde faydalanmasını istiyoruz. Onların da yardıma ihtiyaçları var” diye konuştu.

"Hala çok fazla destek mesajları geliyor"

Otelin müdürü Emircan Kuyumcu, “Oradaki arkadaşlar barınma ile ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Oradan bir otobüs ayarlandı ve Samsun’a doğru yola çıktılar. Bizim paylaşımımız görmüşler. Biz depremzede vatandaşlarımızı ücretsiz olarak konaklayacağımız paylaşımı yapmıştık. Bizimle iletişime geçtiler. Biz de tabii ki kendilerini ağırlayacağımızı söyledik. Süreç ilerledi ve buraya geldiler. Sonrasında bazı otellerimizde bize destek oldular. Şu anda 4 otel var. Gelen kafile ise 80 kişiydi. Bunların yaklaşık 20’si çocuktu. Gelir gelmez sağlık kontrollerini yaptırdık. Buradaki özel hastanelerimiz hepsi seferber oldu. Hepsi buraya hekim gönderdi. Buralarda muayeneleri yapıldı. Aralarında ilaç kullanması gerekenler var. Bu konuyla ilgili eczacılarımız seferber oldu. Hemen ilaç ihtiyaçlarını karşıladılar. Gelen insanların ihtiyaçları vardı. Çünkü evden çıkıp direk geliyorlar. İhtiyaçlarını karşıladık. Hala çok fazla destek mesajları geliyor. Çok fazla malzeme desteği geliyor. Biz götürebileceğimiz kadar götüreceğiz. Bundan sonraki süreçte evlere yerleştirebilmekle alakalı ‘kardeş aile’ projesi başlattık. O kadar çok bize evim boş, bir aile alabilirim’ yazan var. Herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Malatyalı vatandaşların konakladığı otelin telefonları susmadı. Vatandaşlar otelin telefonlarını arayarak, görevlilere depremzedelere yardım etmek istediklerini iletti.