Malazgirt'te depremzedeler için yardım kampanyası

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Malazgirt Belediyesi ve STK’ların elbirliğiyle depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin sabah saatlerinde yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan STK’lar ve ilçe sakinleri, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İmkânları ölçüsünde satın aldıkları ya da evlerinden getirdikleri yardımları vakıf ve belediye yetkililerine teslim eden vatandaşlar, yaklaşık 10 ilde yıkıma sebep olan yüzyılın en büyük depreminde depremzedelerin yanında olduklarını belirttiler.