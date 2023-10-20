Malkara'da 120 bin lira değerinde elektronik sigaralar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 120 bin lira değerinde elektronik sigaralar ve elektronik sigara ürünlerine el konuldu.

Malkara'da 120 bin lira değerinde elektronik sigaralar ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 120 bin lira değerinde elektronik sigaralar ve elektronik sigara ürünlerine el konuldu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesinde alınan duyum üzerine H.Y. isimli şahsın iş yerinde, aracında, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Jandarma tarafından yapılan aramada, 88 adet değişik markalarda elektronik sigara, 416 paket elektronik sigara tütünü 346 adet elektronik sigara likiti, 15 kutu elektronik sigara yedek parçasının ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan suç unsuru malzemelere el konuldu. Şüpheli H.Y. ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı.