Malkara'da anız yangını: 200 dönüm buğday tarlası kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 200 dönüm biçilmiş buğday tarlası kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde kırsal alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Tarım alanlarında yaşanan bu tür yangınlar, hem ürün kaybına hem de toprağın verimliliğinin azalmasına neden oluyor. Bölge halkı, anız yakmanın yasaklanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve benzer vakaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.