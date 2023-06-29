Malkara'da bayramlaşma programı

Kurban Bayramı münasebetiyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Malkara Hükümet Binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Uğur Dalgıç, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Recai Ata, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdür Hasan Basri Karakuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kdm. Bşçvş. Mustafa Kıranlıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK başkanları ile gaziler katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, mübarek Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ederek, katılımcıların ve tüm Malkara halkının bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programının ardından il ve ilçe protokolü, Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Yıldırım ve protokol mensupları daha sonra şehit korucu Medeni Özbay’ın Gazibey Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, mübarek Kurban Bayramını tebrik ettiler.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, il ve ilçe protokolüyle birlikte, 1974 yılında şehit olan Malkara’nın şehidi Piyade Er Recep Bağrıyanık’ın vefat eden annesi Fatma Bağrıyanık’ın Izgar Mahallesi’ndeki ailesine taziyede bulundu.