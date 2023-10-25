Malkara'da Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocukları ve gençleri atletizm sporuna teşvik etmek amacıyla 'Cumhuriyet Koşusu' gerçekleştirildi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocukları ve gençleri atletizm sporuna teşvik etmek amacıyla “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi.
Hüsniye Hanım Endüstri Meslek Lisesi - İshakça Mahallesi yolu güzergahında gerçekleştirilen koşu sonrasında polis ekipleri ve öğrenciler bir araya geldi. Öğrencilere yaya geçidinin önemi ve trafik farkındalığı kazandırılması amacıyla yolculuk esnasında emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Daha sonra öğrencilere bu konular hakkında bilgilendirme el broşürleri ekipler tarafından dağıtıldı.