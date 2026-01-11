Malkara'da karda kartpostallık görüntüler oluştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve mahalleler beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Malkara’da kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İlçe genelinde sokaklar, parklar ve yeşil alanlar kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışı dikkat çekici görüntüler oluşturdu. İlçenin köklü mahallelerinden Gazibey Mahallesi ile 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda ağaçların ve yürüyüş yollarının karla kaplanması adeta kış masalını andıran manzaralar sundu. Park içerisinde oluşan görüntüler vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde ise kar yağışı sokaklara sessiz ve huzurlu bir atmosfer kazandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan evler ve yollar, ilçede kışın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.