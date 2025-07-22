Malkara'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Meşatlık mevkiinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meşatlık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekipler, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba gösterirken, yangın sırasında bölgede bulunan bazı arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Vatandaşlar, yangın alanına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Alevler ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.