Malkara'da silahlı saldırı kurbanı Rıdvan Çolak son yolculuğuna uğurlandı: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Rıdvan Çolak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili Tekirdağ emniyeti 5 kişiyi gözaltına aldı.

Cenaze töreni, İbrice Mahallesi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Törene siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları belirlenen 4 kişi ile kaçmalarına yardım eden 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.