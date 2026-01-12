Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Malkara Kaymakamlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrenciler için ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

