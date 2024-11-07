Malkoç, 'Takımın morali oldukça iyi durumda'

Malkoç, takımın bu önemli maçtan puan veya puanlar çıkaracağına olan inancını dile getirerek, oyunculara moral ve destek verdi. Silivrispor’un bu sezonki performansını ve mücadele gücünü değerlendiren Malkoç, “Takımımızın bu sezon gösterdiği azim ve mücadele, bizleri oldukça umutlandırıyor. Fatsa Belediyespor zorlu bir rakip ve zorlu bir maç olacağını biliyoruz ancak oyuncularımızın formu ve motivasyonu, bu karşılaşmadan puan veya puanlar alacağımız konusunda bize güven veriyor” şeklinde konuştu.

TAKIMA VE TEKNİK EKİBE GÜVENİYORUM

Volkan Malkoç, takımın bu önemli maçta iyi bir sonuç elde etmesi için hem oyunculara hem de teknik ekibe güven duyduğunu belirterek, “Başarıya ulaşmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Takımımızın bu zorlu müsabakada en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Hem oyuncularımızın hem de teknik ekibimizin ortaya koyduğu emeğin karşılığını almasını temenni ediyorum. İlçemizin de desteği ile bu maçı kolayca alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.