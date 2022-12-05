Maltepe Belediye Meclisi'nde öncelik kadınların

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü Maltepe Belediye Meclisi’nde kutlandı. Başkan Ali Kılıç, Meclis’te kadınlara gül dağıtırken, konuşmalarda da öncelik hakkı kadınlara tanındı.

Maltepe Belediye Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantıları başladı. Maltepe Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ali Kılıç’ın yönettiği toplantı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Başkan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara 88 yıl önce bugün seçme ve seçilme hakkı tanındığını hatırlatarak “Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı kazandıkları bu özel, anlamlı günü kutluyorum.” dedi. Kılıç, Maltepe Belediye Meclisi’nin kadın meclis üyelerine ve Meclisi takip eden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kadın personeline birer gül hediye etti.

‘Siyasetin birleştiren dili getirmesini temenni ediyorum’

Geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısına katıldığını aktaran Kılıç, “Sayın Genel Başkan, geleceğe yönelik ekonomi politikalarını anlatan, vizyonunu ortaya koyan Türkiye’nin ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandırılarak nasıl daha refah düzeyine ulaştırılabileceğini köşe taşlarını oturtarak hepimizle paylaştı. Hem yurt içinden hem yurt dışından bu konuda deneyimli, birikimli, vizyon sahibi danışmanlarla çalışacağını kamuoyunun bilgisiyle paylaştı. Bu adımların daha refah, daha çağdaş yaşanabilir bir Türkiye’de hepimizin kardeşçe yaşadığı, siyasetin sadece kutuplaştıran değil aynı zamanda birleştiren bir dili de beraberinde getirmesini temenni ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına buradan başarılar diliyorum” diye konuştu.

Fındıklı Mahallesi’ne yeni yaşam merkezi

Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Fındıklı Mustafa Zengin İlköğretim Okulu’nun önündeki boş alandaki “Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi”nin temellerini atıldığını ifade eden Kılıç, “Bu proje bittiğinde Fındıklı’daki vatandaşlarımızın temel sorunlarının bir tanesi giderilmiş olacak. Çok geniş çerçeveli bir proje. Şimdiden Fındıklı halkımıza hayırlı olsun. Yine aynı gün Altayçeşme’deki parkımızın da açılışı yapıldı. Emeği geçen Sayın İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına Maltepe halkı adına ve şahsım adına, belediyemiz adına teşekkür ediyorum.“ şeklinde konuştu.

‘Demokrasi, adalet, özgürlüklerin temellerini atacağız’

2023 yılının büyük umutların ve yeniliklerin yılı olacağına vurgu yapan Kılıç, “2023 yılını kutlarken Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha fazla demokrasi, adalet, özgürlüklerin temellerini inşallah hep birlikte atma fırsatı bulacağız. Adı ya da kendisi kim olursa olsun tek bir kişinin karar verdiği değil toplumun her kesiminin birlik içerisinde, farklılıklarıyla var olduğu ortak akıl ve kararların alındığı bir Türkiye’yi 2023 yılında inşa etmek için hepimizin siyasi kimliklerini bir tarafa bırakarak bu ülkeye vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Maltepe’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara görüşülmek üzere gönderilmesinin ardından toplantı sona erdi. Bir sonraki Meclis toplantısı 7 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek.