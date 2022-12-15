Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'At', izleyiciyle buluşuyor

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Macar oyun yazarı Gyula Hay’ın totaliter sistem eleştirisi içeren “At” isimli oyununu, Kubilay Erdelikara yönetmenliğinde sahneye taşıyor.

Maltepe Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu “At”ı, izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun prömiyeri 18 Aralık’ta Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Macar oyun yazarı Gyula Hay’ın kaleme aldığı, Özdemir Nutku’nun çevirdiği iki perdelik komedide tüm Roma’yı kasıp kavuran bir çılgınlığın hikâyesi sahnelenecek. Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, kalabalık bir kadro ile sahneye taşıyacakları oyun için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek oyunun seyirci ile buluşması için heyecanlı olduklarını söyledi.

Totaliter, faşist yönetimlere bir eleştiri

Oyunun Antik Roma yönetiminde yaşanan gerçek bir olaya dayandığını ifade eden Erdelikara “Roma İmparatoru Caligula’nın Roma Senatosu konsüllüğüne bir ‘atı’ getirmesi üzerinden genişleyen oyun, totaliter yönetim anlayışını, bu sistem içindeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri, güç mücadelelerini ve halkın bu sistem içindeki bilinçli ve bilinçsiz irade yoksunluğunu mizahi bir dil ile eleştiriyor.” dedi. Tüm gücü kendinde toplayan faşist yönetimlere karşı bir eleştiri niteliği taşıyan oyunda, Gyula Hay’ın, kendini Tanrı-kral olarak gören Caligula’nın içsel korku, güvensizlik ve yalnızlığını da seyircinin gözleri önüne serdiğini aktaran Erdelikara “Yazar, şahitlik ettiği Hitler, Mussolini ve Stalin’in faşizmine eleştirel göndermeler yaparken aslında seyirciyi gelecekte ortaya çıkabilecek totaliter rejimler konusunda uyarıyor. Oyun, uzak geçmişte yaşanan bir konuyu esas alarak yazılıp yakın geçmiş yönetimlerini eleştirse de, günümüz dünya yönetimleri ile ‘oyunda anlatılmak istenen’ arasında benzer bağ kurmak, maalesef, hiç de zor değil” diye konuştu.

Farklı bir yorumla sahnelenecek

Oyunun daha önce farklı tiyatrolar tarafından sahneye konulduğunu ve konulmaya devam ettiğini paylaşan Erdelikara sözlerini şöyle tamamladı: “Oyun, oldukça farklı bir yorum ile seyircinin karşısına çıkacak. Gyula Hay’ın kara komik anlatım etkisini devam ettirecek şekilde alaycı, hatta ‘kesinlikle alaycı’ diyebilirim. Ancak daha fazla detay verip merak hakkını seyircimizin elinden almak istemem. İnsanoğlu, dünya sahnesinde hırsları ve zaafları ile var olmaya ne kadar devam edecek bilinmez ama biz, kendi sahnemizde insan doğasının karanlık köşelerini aydınlatmak için seyircimiz ile buluşacağız. Tüm tiyatroseverleri bekleriz.”

Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu "At", 18 Aralık Pazar günü saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.