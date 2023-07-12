Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırgan içeriye böyle girdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, belediye binasına silahıyla giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde belediye binasına girerken güvenlik görevlisi ile el sıkışması ve yanında taşıdığı silahla x-Ray cihazından geçerek içeri girmesi dikkat çekti.

Olay geçtiğimiz hafta Maltepe Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı

Saldırgan Fevzi Polat’ın belediye binasına giriş yaptığı ve yanında taşıdığı silahla x-Ray cihazından geçtiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, güvenlik görevlisiyle el sıkıştığı anlar dikkat çekti.

İstanbul Maltepe Belediye binasında, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş etti. Belediye binasına girerken güvenlik görevlisi ile el sıkışıp içeri giren Polat, üst aramasına girmeden içeriye girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.