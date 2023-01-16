Maltepe Çevre Akademisi kuruldu

Maltepe Belediyesi, çevre konusunda çalışmalar yapmak ve halkı bilinçlendirmek için “Çevre Akademisi” projesini faaliyete geçirdi. İlçedeki okullardan 3 öğrenci ve 1 öğretmenle oluşturulan akademinin ilk dersi TEV Abdullah Nezahat Erboz İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kendisine bağlı “Çevre Akademisi” projesini faaliyet geçirdi. İlçede bulunan her okuldan 3 öğrenci ve 1 öğretmenin oluşturacağı akademide, çevre konusunda ortak projeler geliştirilecek, teknik geziler yapılacak, seminerler düzenlenecek ve böylece halkın bilinçlendirilmesine çalışılacak.

Öğrencilerden kocaman bir “evet”

Bu çerçevede ilk adımı atılan projenin ilk semineri, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla, TEV Abdullah Nezahat Erboz İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Seminere Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Lütfiye Yıldız, Okul Müdürü Murat Ermiş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenlerle 3 ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Seminer öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara, “Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bizleri sevk ve idare edecek olan sizlersiniz. Dünyanın temel 4 tane sorunu var çocuklar. Su, enerji, gıda ve küresel ısınma. Aynı zamanda da Enerji Tasarrufu haftasındayız. Haftanızı da kutluyorum. Bununla ilgili de evde boşuna yanan lambaları kapatıyoruz. Size düşen bir başka önemli görev var. Bu saydığım su ve enerji meselesi, sıfır atık projesi dediğimiz projenin de önemli unsurlarından birisi. Yani bu atıkları geri kazandırdığımız takdirde suyu tasarruf etmiş olacağız, enerjiyi de tasarruf etmiş olacağız. Hatta ormanlarımızı daha az yok etmiş olacağız. Onun için hepinizden bir söz istiyorum. Buraya bir kumbara koyacak, herkese evden okula ambalaj atıklarını getirecek mi?” dedi. Çocuklardan “evet” yanıtını alan Kara, kürsüden indikten sonra ÇEVKO’nun hazırladığı video sunum gösterildi.

Öğrencilerin hazırladığı videolar ilgi topladı

Seminerde öğrencilerin Enerji haftası dolayısıyla hazırladıkları ve ağırlıklı olarak su, elektrik ve gaz tasarrufuna yönelik videoları izlettirildi. Sonrasındaysa ambalaj atıkları, atık pil, atık ilaç, elektronik atıklar, atık yağ gibi konularda katılımcı öğrenciler bilgilendirildi. Sıfır atık konusunda gerçekleştirilen hizmetler hakkında da bilgi verilirken etkinlik sonunda “Çevre Akademisi”nin temsilcisi olan öğretmen ve öğrenciler kürsüye gelerek fotoğraf çektirdi.

Hayata geçirilen Çevre Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında çalışmalarını hızla sürdürerek, ilçe genelindeki dayanışmayı arttıracak. (EK-