Maltepe'de 'Huzur Toplantısı' gerçekleşti

Maltepe'de polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ilçenin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Maltepe'de 'Huzur Toplantısı' gerçekleşti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Maltepe’de polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ilçenin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı ’Huzur Toplantısı’ düzenlendi.

Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacıyla Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Huzur Toplantısı" Maltepe Belediyes’i Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdür’ü Ali Kesikoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Toplantıda katılımcıların konuşmalarının ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, toplantıya katılanlara ilçe hakkında ve asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, ilçedeki asayiş konuları ele alındı, sorunlara çözüm önerileri dile getirildi. Öte yandan katılımcılar, yetkililere çeşitli sorular sordu ve sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulundu.