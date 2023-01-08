Maltepe'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Maltepe’de bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddaya göre, alkollü sürücü Ö.C 54 PM 587 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde bulunduğu sırada ters yöne girerek Maşallah Eryiğit kontrolündeki 25 AJ 041 plakalı Ford marka araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobili içerisinde sıkışan Ö.C. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan ve alkollü olduğu iddaa edilen Ö.C. ilk müdahelesi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Maşallah Eryiğit, “Ben olduğum yerdeydim, direkt kafa kafaya geldi. Karşı sürücü sarhoştu. Arabasının içerisinde bira şişeleri var” dedi. Kazaya tanık olan Yiğit Can isimli bir vatandaş ise, “Otomobil hızlı bir şekilde geliyordu. Şurada başlıyor, benzin döke döke geliyor. Adam geldiği hızla burada frene bastı, arabanın büyük ihtimalle frenleri tutmadı, direkt bu arabaya çarptı. Adamın durumu kötü, büyük ihtimalle alkollüydü kendinde değildi. Ambulansla hastaneye gönderdiler” diye konuştu.