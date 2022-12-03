Maltepe'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Maltepe’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaralıya müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan K.A hakimiyetindeki 34 FHL 110 plakalı Volkswagen marka otomobil süratli olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 TAR 71 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi ise kendisine arkadan çarpan otomobil sebebiyle sürüklenerek park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 34 FHL 110 plakalı otomobil sürücüsü K.A. ve çöp konteynerinin çarptığı yaya Z.U. adlı kadın yaralandı.

Vatandaşların yaralıya müdahalesi kameraya yansıdı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların yaralıya müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Cemil Akkuş isimli vatandaş, “Arkadan gelen cip 100 km’nin üzerinde hızdaymış. Herhalde baygınlık geçirmiş, taksi önünde giderken sokağın başında taksiye vuruyor, sonra taksiyi oradan buraya kadar getiriyor. Taksi de buradaki araçlara vuruyor. Çöpün yanında da bir bayan vardı yaralı ama onda çok bir şey yok. Vuran şoför de baygınlık geçirdi onu da hastaneye götürdüler” dedi.

Kazayı gören bir başka vatandaş ise, “Mavi araba geldi, taksiye vurdu olay yerinden 50 metre geriden geldiler. Durunca biz koştuk, çocuk panik geçiriyordu. Açtım kapıyı, çocuğu çıkardım arabadan. Sonra bayanı arabadan çıkardım yere yatırdık. Bir de çöp konteynırı bir bayana vurdu, bayan da biraz yaralıydı. Çocuğun durumu iyiydi ama söylentilere göre panik yapmış diyorlar. Biz çıkardığımızda kız zaten yürüyordu çocukta da yürüyordu yürüyerek yere yatırdık. Çocuğun ayaklarını havaya kaldırdık herhangi bir durum olmasın diye” şeklinde konuştu.