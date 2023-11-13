Maltepe'de ağacın otomobilin üstüne düşmesi kamerada

Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, düşme anı kameraya yansıdı.

Maltepe'de ağacın otomobilin üstüne düşmesi kamerada
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Maltepe’de şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, düşme anı kameraya yansıdı.

İstanbul’da Metroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kent merkezinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkisiyle bazı vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise lodoslu havaya dayamayıp devrildi. Maltepe’de ise Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, araçta maddi hasar oluşmasına neden oldu. Ağacın devrildiği an kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.