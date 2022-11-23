Maltepe'de ara tatilde 3 bin çocuk tiyatroyla buluştu

Maltepe Belediyesi’nin ara tatil için düzenlediği Çocuk Şenliği’nde yedi tiyatro oyununu 3 bin çocuk izledi.

Maltepe Belediyesi’nin bir haftalık ara tatilde Maltepeli çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” sona erdi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen şenliğe 3 bin Maltepeli çocuk katıldı. Şenlikte yedi gün boyunca yedi ayrı tiyatro oyunu gösterimi yapıldı. Birbirinden farklı öykülerin sahnelendiği oyunlarla çocuklar eğlenceli zaman geçirdi. Şenlikte Mavi Kumpanya, “Bilmeceli Oyun”, “Elma Dersem Çık!” , “Bacası Tüten Ev”, “Konuşan Kalemler”, “Hansel ve Gretel Doğa Dostları”, Mask-Kara Tiyatrosu “Merhaba Gölgem”, Tiyatro Labirent “Yıldız Elması” isimli çocuk oyunlarının gösterimlerini gerçekleştirdi.