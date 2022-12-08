Maltepe'de Bingöl rüzgarı esti

Maltepe’de peynirinden balına kavurmasından dut pekmezine kadar onlarca Bingöl lezzetini İstanbulluların ayağına getiren 4’üncü Bingöl Tanıtım Günleri Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda kapılarını açtı. Dört gün boyunca sürecek olan tanıtım günlerinin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’da yaşayan Bingöllülerden oluşan sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri, 4’üncü defa kapılarını açtı. Maltepe Sahili Etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günlerinde 250’ye yakın stantta peynirinden balına kavurmasından dut pekmezine kadar onlarca Bingöl lezzeti İstanbulluların beğenisine sunuldu. Birbirinden renkli gösteri, yarışma ve etkinliklerin oluştuğu tanıtım günlerinde vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

“4 gün boyunca İstanbullu hemşerilerimize hizmet vereceğiz”

Tanıtım günlerine katılan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, “Öncelikle İstanbul’da yaşayan tüm hemşerilerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz. Tanıtım günleri boyunca coğrafi işaret almış 4 ürünümüzü sergileyeceğiz. Bunlar; dünyada 1.lik ödülü almış Bingöl balı, Bingöl kavurmamız, dut pekmezimiz ve kuru fasulyemiz. 4 gün boyunca İstanbullu hemşerilerimize hizmet vereceğiz” dedi.