Maltepe'de çekçekçiye çarpmamak için manevra yapan araç direğe çarpıp yan yattı

Maltepe’de önünde fren yaparak duran araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı ticari araç, çekçekçi ile karşı karşıya geldi. Çekçekçiye çarpmamak için ani fren ile manevra yapan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yan yatan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Maltepe’de saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fiat marka 34 KP 4289 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Çetin Akkaya, önünde fren yapan araca çarpmamak için manevra yaptı. Akkaya, bu sefer bir çekçekçiyle karşı karşıya kalınca çekçekçiye vurmamak için ani fren yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan Akkaya, araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Çetin Akkaya, "Yukarıdan aşağı geliyordum. Önümdeki araç ani fren yapıp kendini sağa atınca yolun sol tarafında çöp toplayan bir kadının arabasını fark ettim. Orada duruyordu. Frene basıp sağa kaçmamla aracın kontrolünü kaybettim" dedi.