Maltepe'de çıkan orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Maltepe’de dün gece çıkan orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesi’nde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Soğutma çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangının boyutu, havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Soğutma çalışmaları sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise tekrar oluşabilecek yangına karşı Başıbüyük Ormanı’nda tedbiren bekledi. Yangının çıkış nedeni ilgili sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.