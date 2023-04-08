Maltepe'de değnekçi polise suçüstü yakalandı

Maltepe’de park eden otomobil sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi, kendisine müşteri gibi yaklaşan polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Maltepe’de Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde yol üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen H.Ç. isimli şahıs, yanına otomobille gelen ve müşteri gibi davranan polis ekiplerince yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanan şahıs, ‘karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek’ maddesi gereğince Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Müşteri gibi davranan polis ekipleri ile değnekçi arasında yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasına yansıdı.