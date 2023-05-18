Maltepe'de devrilen ağaç evinin camlarını kırdı, facia ucuz atlatıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde devrilen ağacın dalları bir apartman dairesinin balkonundan içeri girdi. Balkonda kimsenin bulunmaması nedeniyle muhtemel facia ucuz atlatılırken evde maddi hasar oluştu.

Maltepe ilçesi Mimoza Sokak’ta yaşanan olayda 4 katlı binanın bahçesinde bulunan çam ağacı kökünün çürümesi nedeniyle devrildi. Devrilen çam ağacının dalları, 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi. Balkonda maddi hasar meydana gelirken camlar tuzla buz oldu. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek devrilen ağaca müdahale etti. Daire sakinlerinden Mehmet Duluk, “Evde otururken bir gürültü geldi. Baktık ki ağaç yana kayarak derildi. Bina üzerine devrildi, camlar kırıldı, bir şeyler kırıldı. Yaralı yok” dedi.