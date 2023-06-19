Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı

Maltepe’de bir camide dua okuyan imamın yanına giden bir çocuk, imamın yüzüne dokunarak sempatik görüntüler oluşturdu. İmam ile çocuğun yürek ısıtan anları kameraya yansıdı.

Maltepe ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’nde, ibadetlerini yerine getiren cemaatten bir çocuk ile imam arasında sevgi dolu bir an yaşandı. Caminin imamı olan Yıldırım Akbulut, dua okuduğu sırada yanına gelen küçük çocuk imamın yüzüne dokunup incelemeye başladı. İmam Akbulut da çocuk ile oynayarak duasına devam etti. O yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasınca böyle kaydedildi.