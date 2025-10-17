Maltepe'de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kişi, daha önce kendisine ait olan erkek kuaför dükkanına pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan K. daha önce kendisine ait olan erkek kuaför dükkanını kayınçosuna devretti. Ancak kayınçosunun devir parasının bir kısmını ödememesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre Orhan K., gece saatlerinde dükkanın kapalı olduğu sırada eline pompalı tüfeği alarak iş yerinin önüne geldi. Şahıs, pompalı tüfekle dükkana defalarca ateş etti. Saldırı sırasında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde tüfek bulunan Orhan K.’nın "Benim adım Orhan K., günaydın herkese" diye bağırarak ateş ettiği anlar dikkat çekti.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Orhan K. yakalanarak gözaltına alındı.