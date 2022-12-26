Maltepe'de erken yılbaşı kutlaması

Maltepe Belediyesine bağlı Üreten Engelliler Merkezi, 2023 yılını erkenden karşıladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte merkezde çalışan çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde eğitim gören ve çeşitli işler yapan çocuklar yeni yılı erkenden karşıladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcısı Canan Döner ve birim müdürlerinin katıldığı yılbaşı eğlencesinde Başkan Kılıç, çocuklarla yakından ilgilendi ve yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı. Süslenen yılbaşı ağaçları ve verilen yemekler eşliğinde çocuklar yeni yıla mutlu biçimde girerken, aileler de onların bu mutluluğuna eşlik etti. Etkinlik sonrası çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.