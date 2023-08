Maltepe'de genç kadının, dakikalarca yalvardığı saldırgan: 5 el ateş açtı

TAKİP ET

Maltepe’de iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı. İlerleyen saatlerde Can T.’nin Yüksel P.’yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi. İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti. O sırada olay yerine gelen Can T.’nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı. Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

Olay yerinde gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.